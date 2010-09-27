Рерайт до завтра

Требуется написать уникальные тексты для подарочной продукции, на каждую карточку товара200-300 символов. Тексты должны быть 100% уникальные! Оплата - только Яндекс.Деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До завтра надо отрерайтить 8 статей по 1000 символов...оплата 35 рублей за 1000 символов...если успеете до утра - 40 рублей/1000 символов...обращайтесь в аську 601263120
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