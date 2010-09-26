Листовка на выборы

$50
КопирайтингЗакрыт18 заявок343 просмотра
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Написать текст для предвыборной листовки

Объем - 0.5 А4 читабельным тестом.

Надо написать о

1 Самом человеке

2. Его делах

3. Его планах на будущее

в легко усвояемой и запоминающейся форме + пару лозунгов.

Все это пойдет на местные выборы в одном из городов Украины

13 лет назад
its2b
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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