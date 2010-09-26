Листовка на выборы

2 статьи 1- про отличия готовых работ от эксклюзивных 2- про причины заказов москвичами именно в московских фирмах. ключевые фразы и что примерно нужно описать- предоставлю. объем- от 2т на статью. Если будет поболее-не беда. заказ отдам лишь автору "в ...
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Написать текст для предвыборной листовки
Объем - 0.5 А4 читабельным тестом.
Надо написать о
1 Самом человеке
2. Его делах
3. Его планах на будущее
в легко усвояемой и запоминающейся форме + пару лозунгов.
Все это пойдет на местные выборы в одном из городов Украины
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