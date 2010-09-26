Наполнение сайта актуальными новостями.

Для развития новостного проекта нам нужны журналисты для наполнения сайта актуальными и уникальными новостями.

Категории наполнения: Фондовый рынок | Форекс | Инвестиции | Банки и кредиты | Бизнес

Возможно сотрудничество как по одной из позиций, так и по нескольким.

Удаленная работа. Оплата сдельная.

Возраст и пол не имеют особого значения

Наличие Skype/icq обязательно!

Объем одной новости 2000 – 3000 знаков.

К каждой новости необходимо подобрать одно тематическое изображение.

Важно:

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

Оплата сдельная, обговаривается при собеседовании и напрямую зависит от времени, которое вы будете уделять работе.

График ПОКА свободный. Так же стоит отметить, что оплата не за кол-во знаков!!!