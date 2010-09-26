Наполнение сайта актуальными новостями.

Сделать шаблон текста для liex. Тематика Металлические двери. объем текста 5000 символов. Шаблон с синонимами сделать в ручную, чтобы итоговые тексты получались нормально читаемые и в тему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для развития новостного проекта нам нужны журналисты для наполнения сайта актуальными и уникальными новостями.
Категории наполнения: Фондовый рынок | Форекс | Инвестиции | Банки и кредиты | Бизнес
Возможно сотрудничество как по одной из позиций, так и по нескольким.
Удаленная работа. Оплата сдельная.
Возраст и пол не имеют особого значения
Наличие Skype/icq обязательно!
Объем одной новости 2000 – 3000 знаков.
К каждой новости необходимо подобрать одно тематическое изображение.
Важно:
• базовые навыки публикации текстов в интернете
• стабильный доступ в интернет
Оплата сдельная, обговаривается при собеседовании и напрямую зависит от времени, которое вы будете уделять работе.
График ПОКА свободный. Так же стоит отметить, что оплата не за кол-во знаков!!!
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