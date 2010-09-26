Приватный проект для Серажим Елена - Lucky_1988

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно 115 текстов по 3к знаков без пробелов на околоцветочную тематику (для магазина по продаже цветов). Сроки щадящие, как вариант, можете присылать по 1-2 текста в день и тут же получать оплату ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 10 текстов на театику "Керамзитобетонные блоки".
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