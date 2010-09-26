Приватный проект для Серажим Елена - Lucky_1988

КопирайтингЗавершен1 заявка165 просмотров
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Требуется 10 текстов на театику "Керамзитобетонные блоки".

13 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Елена как всегда на высоте!! Рекомендую!
Спасибо Евгению за очередное приятное и плодотворное сотрудничество! Буду рада продолжить совместную работу.
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