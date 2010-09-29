Проект для Никитин Андрей (Zeus90)

КопирайтингЗавершен1 заявка153 просмотра
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Нужно сделать рерайт 10 статей по запросу.

Каждая статья должна иметь запрос "интерьерная реклама" + один из списка

- 3-D Постер, Диорама (3-D Poster, Diorama)

- Банерная ширма

- Витрина

- Выставочный стенд

- Выставочная конструкция

Вставлены запросы 2 раза в статье в разных местах. Всего 10 статей, по 2 статьи на каждый запрос из списка.

Уникальность для поисковиков минимум 97%

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Андрей написал статьи быстро. К проекту относится серьезно.
Прекрасный заказчик! Требования были описаны максимально точно и корректно. Работать - одно удовольствие!
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