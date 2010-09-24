Постоянный рерайт новостей автотематики + размещение на сайте. Кол-во новостей в день - до 10-15 (сегодня может быть 5, завтра 11). Рерайт хороший и осмысленный. Размещение 3 раза в день - утро, день, вечер, а не сразу все махом. Требуется разбираться в тематике авто.

Работа на постоянной (длительной) основе. Указывайте точно стоимость работы за месяц!