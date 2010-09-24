Текст о столовых приборах

Необходимо написать (отрерайтить, перевести, как угодно) материалы для сайта об устройствах для чтения электронных книг, e-readers, bookreaders. Объем материалов стандартный, 700-1500 знаков, оплата - 0,75-1,5$ за статью, по договоренности. Направление для поиска выдаю я, сам контент ...
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Текст 1500 зн как выбрать и ухаживать за столовыми приборами. Оплата 6 дол за 1000 зн. Текст легкий, уникальный удобочитаемый. срочно. лучше сегодня.
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