Наполнить рерайтом туристический сайт

Доброго дня.

Потребовалось наполнить контентом сайт туристической тематики.

Что нужно сотворить:

- найти в сети информацию и картинки о ведущих (самых известных, надёжных и топовых) туроператорах.

- на основании найденных материалов написать небольшие обзоры по каждому оператору и поставить их на сайт в раздел "Туроператоры" (большой объём статей тут не нужен)

- найти в сети информацию о классных турпакетах.. т.е. не просто тупо: "Египет, Дахаб, 4* за 450 у.е. на 7 дней".. а что-то интересное, куда бы самому захотелось отправиться... типа такого, к примеру: junglecambodia.ru/doc_58

.. далее, отрерайтить это дело, подобрать пару картинок и поставить на сайт в раздел "Рекомендуемые туры".

Доступ в CMS будет даден.

Общий объем требуемого наполнения сайта - 80-90 статей. Рерайт нужен душевный. Замена слов синонимами - не устроит. Буду проверять на дубли руками непосредственно в поисковиках.

Жду предложений, уважаемые акулы пера:)