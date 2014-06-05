Наполнить рерайтом туристический сайт

Нужно составить грамотную инструкцию, все детали обговариваю только по скайпу, Времени на выполнение 3 часа. после полного введения в курс дела. Без предоплаты, только после 100% выполнения работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Потребовалось наполнить контентом сайт туристической тематики.
Что нужно сотворить:
- найти в сети информацию и картинки о ведущих (самых известных, надёжных и топовых) туроператорах.
- на основании найденных материалов написать небольшие обзоры по каждому оператору и поставить их на сайт в раздел "Туроператоры" (большой объём статей тут не нужен)
- найти в сети информацию о классных турпакетах.. т.е. не просто тупо: "Египет, Дахаб, 4* за 450 у.е. на 7 дней".. а что-то интересное, куда бы самому захотелось отправиться... типа такого, к примеру: junglecambodia.ru/doc_58
.. далее, отрерайтить это дело, подобрать пару картинок и поставить на сайт в раздел "Рекомендуемые туры".
Доступ в CMS будет даден.
Общий объем требуемого наполнения сайта - 80-90 статей. Рерайт нужен душевный. Замена слов синонимами - не устроит. Буду проверять на дубли руками непосредственно в поисковиках.
Жду предложений, уважаемые акулы пера:)
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