Повышение конвертации продающего текста

Мне нужно повысить конвертацию с заходов в подписки в 2 раза - с 5% до 10%. без потери смысла и без обмана. рекламируется подписка на рассылку www.gilbo.ru - Наука Лидерства. сейчас есть в среднем 5% конверт с http://www.vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/index1.php - есть еще другой текст который конвертирует примерно столько же или чуть больше: http://www.vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/template_zheni.html

условие - при рекламе через medianet.adlabs.ru с помощью тизера "Хотите быть лидером по жизни? Вам сюда." и картинкой http://medianet.adlabs.ru/images/i/1/671708_548.jpg должен быть конверт в подписчиков не менее 10% от уникальных посетителей страницы. тизер можно и другой релевантный сделать, если будет давать выше конверт чем этот - на усмотрение копирайтора, лишь бы был результат и без введение в заблуждение пользователя. помимо текста можно использовать любые мультимедиа и программинг, любые особые алгоритмы взаимодействия с посетителем, лишь бы конвертировало эффективно.

этот тизер пока оттестирован как самый эффективный из попробованных. но можно и делать свои.

Сколько это будет стоить вместе с тестированием - предоставление готового варианта с доказанной на 1000 посещениях конвертацией в подписчиков не менее 10%? для тестирования скрипт php для сбора подписчиков и ведения статистики - предоставлю.

Сразу предупреждаю, эти шаблоны писали 2 неплохих копирайтора - так что чтобы оптимизировать до 10% (в 2 раза повысить) нужно плотно поработать будет и головой и руками и креативом, либо нужен талантливый копирайтор умеющий делать действительно мощные тексты или мотивирующие схемы.

для повышения конвертации могу предоставить бесплатно в пользование скрипт для сплит-тестирования и могу приобрести скрипт анализа посещения страницы (выявления шаблона, как именно ползователи читают страницу) - http://ic4u.ru. также можно проводить исследования-опросы и метод фокус-групп для выявления возможностей повышения конвертации. также поэлементное исследование и оптимизация текстов. все на ваше усмотрение.

главное - результат в плане конвертации. для текстов с доказанным конвертом выше 15% (при поливе трафиком с http://medianet.adlabs.ru) помимо начальной оплаты возможно участие в доходе и заинтересован предоставлять новые заказы - постоянное сотрудничество.