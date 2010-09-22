Повышение конвертации продающего текста

Предложение для дизайнеров и архитекторов от компании по производству мебели и продаже кухонной техники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно повысить конвертацию с заходов в подписки в 2 раза - с 5% до 10%. без потери смысла и без обмана. рекламируется подписка на рассылку www.gilbo.ru - Наука Лидерства. сейчас есть в среднем 5% конверт с http://www.vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/index1.php - есть еще другой текст который конвертирует примерно столько же или чуть больше: http://www.vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/template_zheni.html
условие - при рекламе через medianet.adlabs.ru с помощью тизера "Хотите быть лидером по жизни? Вам сюда." и картинкой http://medianet.adlabs.ru/images/i/1/671708_548.jpg должен быть конверт в подписчиков не менее 10% от уникальных посетителей страницы. тизер можно и другой релевантный сделать, если будет давать выше конверт чем этот - на усмотрение копирайтора, лишь бы был результат и без введение в заблуждение пользователя. помимо текста можно использовать любые мультимедиа и программинг, любые особые алгоритмы взаимодействия с посетителем, лишь бы конвертировало эффективно.
этот тизер пока оттестирован как самый эффективный из попробованных. но можно и делать свои.
Сколько это будет стоить вместе с тестированием - предоставление готового варианта с доказанной на 1000 посещениях конвертацией в подписчиков не менее 10%? для тестирования скрипт php для сбора подписчиков и ведения статистики - предоставлю.
Сразу предупреждаю, эти шаблоны писали 2 неплохих копирайтора - так что чтобы оптимизировать до 10% (в 2 раза повысить) нужно плотно поработать будет и головой и руками и креативом, либо нужен талантливый копирайтор умеющий делать действительно мощные тексты или мотивирующие схемы.
для повышения конвертации могу предоставить бесплатно в пользование скрипт для сплит-тестирования и могу приобрести скрипт анализа посещения страницы (выявления шаблона, как именно ползователи читают страницу) - http://ic4u.ru. также можно проводить исследования-опросы и метод фокус-групп для выявления возможностей повышения конвертации. также поэлементное исследование и оптимизация текстов. все на ваше усмотрение.
главное - результат в плане конвертации. для текстов с доказанным конвертом выше 15% (при поливе трафиком с http://medianet.adlabs.ru) помимо начальной оплаты возможно участие в доходе и заинтересован предоставлять новые заказы - постоянное сотрудничество.
- Похожие заказы
- $25Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Это задание направлено в первую очередь на внимание и логику. Необходимо проанализировать и составить ТЕСТ с рекомендациями по отказу от курения. Прочитав техническое задание, вы сами всё поймете. Этот тест будет внедрен в программный продукт, поэтому необходимо ...Завершен13 лет назад
Необходимо 5 (пять) статей (копирайт) про монтажную пену и/или другую продукцию представленную на сайте. Каждая статья-обзор по 2к символов без пробелов. За 5 статей 500 рублей. Сайт тут http://montagpena.ru Ключевые фразы которые хотелось бы видеть в разных ...Завершен8 лет назад
Требуется написать текст для главной страницы на сайт в оригинальном стиле, тема (логистика, жалюзи, рулонные шторы).Завершен13 лет назад
Нужно интересно по 3-4 т знаков написать на темы: 1) Фильм Особо опасен 2) самые ожидаемые фильмы 2010-2011 года 3) список самых фильмов 4) самые дорогие фильмы 5) самые лучшие фильмы 2010 года 6) самые лучшие фильмы 2011 года 7) Фильм Шерлок ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны СЕО статьи. Ключи дам. от 2000 до 2500. 5$ за штуку. Возможен рерайт. Для сайта http://mypictureresize.com/ это онлайн редактор фотографий. Для него 3 штуки. И по одной для http://www.speedinternet.ru/ http://testskorostiinterneta.com.ua/Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно написать 5 статей минимум 1500 символов. использую ключевики (пример: "Аренда пхукет", "аренда вилл на пхукете"). Сроки - максимум неделя. плачу 2$ за статью. Пишете одну статью, если устраивает - пишете еще 4 и получаете 10$.Завершен13 лет назад
Есть сайт с блогами туристов. Суть работы - вести там свой блог. Рерайт не нужен категорически. Нужен только свой опыт. Т.к. нужно не только вести блог, но и отвечать в камментах юзерам. На ресурсе уже ...Завершен13 лет назад
Требуется копирайтер, для написания текстов и статей для сайтов по тематике газового оборудования(установка газа на авто). Долгосрочное сотрудничество. Нужен нормальный специалист по адекватным ценам.Завершен13 лет назад
Написание статей, тема и задание исполнителюЗавершен13 лет назад