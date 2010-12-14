Нужно вести блоги о туризме и путешествиях

Около 10 статей тематика - продажа часов требования - http://enabea.com/freelance/ срок выполнения - 2-3 дня оплата - вебмани, после полного утверждения с нашей стороны все предложения только в проект. обязательно указывайте в проект срок и цену!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с блогами туристов. Суть работы - вести там свой блог. Рерайт не нужен категорически. Нужен только свой опыт. Т.к. нужно не только вести блог, но и отвечать в камментах юзерам. На ресурсе уже есть постоянное ядро, хочу сделать сайт более динамичным.
Короче:
1. Вы ведете свой туристический блог на этом сайте.
2. Добавляете туда максимум по одной записи в сутки. Если сильно напряжно - то 1 раз в двое суток. Объем - около 1500 знаков, плюс-минус.
3. За каждый такой пост я плачу 1 у.е.
4. К каждому такому посту - 4 СВОИХ фото, это еще 0.2 у.е. Допускается от 3 до 20 фото в одном посте. Таким образом за пост с 4-мя фото я плачу 1.2 у.е. Без фото - 1 у.е. Без фото допускается не более 40-50% постов.
5. Также вы каждый день комментируете 10 блогов. Камменты от 50 знаков и до 100.
6. Цена за эти 10 камментов в 10-ти блогах - 0.8 у.е.
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Да, цена не самая высокая, но:
1. Это постоянная работа. Авторы у меня пишут по 7-8 месяцев и я не собираюсь прекращать сотрудничество.
2. Нет жестких рамок по времени, можете хоть раз в день хоть раз в 2-3 дня писать, без разницы.
3. Формат текстов на ваше усмотрение, любой стиль и подача. О чем хотите, о том и пишите. Только по тематике.
4. Уже в этом году вводятся форматы статей, их кому-то нужно будет писать. Это дополнительный доход.
5. С октября-ноября будут проводится регулярные конкурсы с призами, и ваши оплаченные работы полноправно будут там участвовать.
6. Будете хорошо писать - я еще работу буду подкидывать по этой же тематике.
Убедительно прошу - ЕСЛИ ВЫ НИГДЕ НЕ БЫЛИ - НЕ ПИШИТЕ! Рерайт очень быстро будет обнаружен и я откажусь от сотрудничества. Плюс фото нужны свои, уникальные!
Для начала сотрудничества мне от вас нужно письмо в сообщения с данными:
- место жительства в данный момент
- страны, в которых побывали
- о чем собираетесь писать - в общих чертах
- если есть - примеры текстов
С оплатой не тяну, все все получают вовремя. На этом сайте не первый год, оплата гарантируется. От вас - хорошие тексты.
Еще раз вас прошу - ЕСЛИ ВЫ НИГДЕ НЕ БЫЛИ - НЕ ПИШИТЕ!
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