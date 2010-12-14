Нужно вести блоги о туризме и путешествиях

КопирайтингЗавершен7 заявок341 просмотр
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Есть сайт с блогами туристов. Суть работы - вести там свой блог. Рерайт не нужен категорически. Нужен только свой опыт. Т.к. нужно не только вести блог, но и отвечать в камментах юзерам. На ресурсе уже есть постоянное ядро, хочу сделать сайт более динамичным.

Короче:

1. Вы ведете свой туристический блог на этом сайте.

2. Добавляете туда максимум по одной записи в сутки. Если сильно напряжно - то 1 раз в двое суток. Объем - около 1500 знаков, плюс-минус.

3. За каждый такой пост я плачу 1 у.е.

4. К каждому такому посту - 4 СВОИХ фото, это еще 0.2 у.е. Допускается от 3 до 20 фото в одном посте. Таким образом за пост с 4-мя фото я плачу 1.2 у.е. Без фото - 1 у.е. Без фото допускается не более 40-50% постов.

5. Также вы каждый день комментируете 10 блогов. Камменты от 50 знаков и до 100.

6. Цена за эти 10 камментов в 10-ти блогах - 0.8 у.е.

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Да, цена не самая высокая, но:

1. Это постоянная работа. Авторы у меня пишут по 7-8 месяцев и я не собираюсь прекращать сотрудничество.

2. Нет жестких рамок по времени, можете хоть раз в день хоть раз в 2-3 дня писать, без разницы.

3. Формат текстов на ваше усмотрение, любой стиль и подача. О чем хотите, о том и пишите. Только по тематике.

4. Уже в этом году вводятся форматы статей, их кому-то нужно будет писать. Это дополнительный доход.

5. С октября-ноября будут проводится регулярные конкурсы с призами, и ваши оплаченные работы полноправно будут там участвовать.

6. Будете хорошо писать - я еще работу буду подкидывать по этой же тематике.

Убедительно прошу - ЕСЛИ ВЫ НИГДЕ НЕ БЫЛИ - НЕ ПИШИТЕ! Рерайт очень быстро будет обнаружен и я откажусь от сотрудничества. Плюс фото нужны свои, уникальные!

Для начала сотрудничества мне от вас нужно письмо в сообщения с данными:

- место жительства в данный момент

- страны, в которых побывали

- о чем собираетесь писать - в общих чертах

- если есть - примеры текстов

С оплатой не тяну, все все получают вовремя. На этом сайте не первый год, оплата гарантируется. От вас - хорошие тексты.

Еще раз вас прошу - ЕСЛИ ВЫ НИГДЕ НЕ БЫЛИ - НЕ ПИШИТЕ!

13 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
natalia_t
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
С блогом справляется хорошо. Работаем и сейчас). Рекомендую
Рекомендую Алексея как хорошего и ответственного заказчика. ТЗ-четкое и понятное, оплата-всегда в срок.
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