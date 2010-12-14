natalia_t

Наталия Тасина natalia_t

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование: высшее (институт иностранных языков; менеджмент внешнеэкономической деятельности)

Курсы ландшафтного дизайна

Знание языков: английский - advanced, французский-начальный уровень, русский и украинский-свободно

Интересы: путешествия/туризм, фитнесс, психология, семейные отношения, дети,гомеопатия

Мои качества:

-ответственность, пунктуальность

- высокая грамотность, эрудированность

- готовность приобретать новые знания и навыки

Портфолио
Отзывы заказчиков
andega
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Рерайт английских отзывов на русский язык
Наталья хорошо справляется с заданием, ответсвенный подход к работе- никаких претензий нет. Продолжаем сотрудничество и сейчас.
О Заказчике могу сказать, что ТЗ ставится четкое, оплата работы производится вовремя, в общении приятен и вежлив. Работаем дальше
Ответный отзыв
logunovich
Анатолий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
6 баллов
13 лет назад
Рерайт/копирайт для проекта о Финляндии
Условия мною были озвучены еще при тендере. Начали работать и тут начались постоянные дискуссии по ценам, и всегда Исполнитель хотел еще немного увеличить стоимость своих работ. Уступил немного, еще пару тысяч символов было написано. Затем снова дебаты о цене, снова мало. Непрофессиональный подход, ты заранее знала, на что идешь. В итоге взаимное разочарование, потерянное время и неприятный осадок. Запросы Натальи явно переросли наши расценки, осталось перерасти их и в качестве.
Анатолий некорректно и неточно сформулировал ТЗ в проекте. "3-4 раза в неделю публикуются актуальные новости о Финляндии. Стоимость 0,8$ за 1000 символов без пробелов." Пробные новости сделала, Анатолий все оплатил, тут претензий нет. Касательно содержания работы на деле оказалось, что в заявленную цену входит самостоятельный поиск новостей для рерайта; предоставление нескольких источников заказчику, из которых он выбирает 3-4 новости; глубокий рерайт новостей с элементами копирайта, дополнение и изложение новости с учетом дополнительных статей, дальнейшее прорабатывание темы. Цена при этом за 1000 зн осталась та же. Не сошлись в цене. Рерайт В проекте не указно, что поиск материала самостоятельный. Это было объявлено в личной переписке и Анатолий был тут же осведомлен, что я такую работу выполняю дороже заявленной в проекте цены. В процессе обсуждения обо всем договорились. Текст сдала, с оплатой проблем не было. Позже Заказчик переиначил наше обсуждение. Работы и требований к работе прибавилось, цена осталась та же. Пытались прийти к консенсусу, не договорились. Очень тщательно оговаривайте с Анатолием все условия и объем работ. Мало платить и расширять круг обязанностей - это его кредо.
Ответный отзыв
AlexanderT
Александр 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Рерайт на тему Окна
Хорошая работа, спасибо.
Рада была работать с таким заказчиком, как Александр. В общении - очень вежливый и приятный человек. Постановка задачи понятная, оплата-быстрая.
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Нужно вести блоги о туризме и путешествиях
С блогом справляется хорошо. Работаем и сейчас). Рекомендую
Рекомендую Алексея как хорошего и ответственного заказчика. ТЗ-четкое и понятное, оплата-всегда в срок.
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seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
$2
10 баллов
15 лет назад
Глубокий рерайт по недвижимости, 2000 знаков.
Работа была выполнена качественно и в срок, спасибо.
Четкое ТЗ и своевременная оплата - очень довльна сотрудничеством.
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