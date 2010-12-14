Образование: высшее (институт иностранных языков; менеджмент внешнеэкономической деятельности)
Курсы ландшафтного дизайна
Знание языков: английский - advanced, французский-начальный уровень, русский и украинский-свободно
Интересы: путешествия/туризм, фитнесс, психология, семейные отношения, дети,гомеопатия
Мои качества:
-ответственность, пунктуальность
- высокая грамотность, эрудированность
- готовность приобретать новые знания и навыки
Портфолио
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- Наполнение форумя с нуля225 просмотров
- Кто владеет информацией - владеет миром456 просмотров
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Наталья хорошо справляется с заданием, ответсвенный подход к работе- никаких претензий нет. Продолжаем сотрудничество и сейчас.
Ответный отзыв
О Заказчике могу сказать, что ТЗ ставится четкое, оплата работы производится вовремя, в общении приятен и вежлив. Работаем дальше
$5
6 баллов
13 лет назад
Условия мною были озвучены еще при тендере. Начали работать и тут начались постоянные дискуссии по ценам, и всегда Исполнитель хотел еще немного увеличить стоимость своих работ. Уступил немного, еще пару тысяч символов было написано. Затем снова дебаты о цене, снова мало. Непрофессиональный подход, ты заранее знала, на что идешь. В итоге взаимное разочарование, потерянное время и неприятный осадок. Запросы Натальи явно переросли наши расценки, осталось перерасти их и в качестве.
Ответный отзыв
Анатолий некорректно и неточно сформулировал ТЗ в проекте. "3-4 раза в неделю публикуются актуальные новости о Финляндии. Стоимость 0,8$ за 1000 символов без пробелов." Пробные новости сделала, Анатолий все оплатил, тут претензий нет. Касательно содержания работы на деле оказалось, что в заявленную цену входит самостоятельный поиск новостей для рерайта; предоставление нескольких источников заказчику, из которых он выбирает 3-4 новости; глубокий рерайт новостей с элементами копирайта, дополнение и изложение новости с учетом дополнительных статей, дальнейшее прорабатывание темы. Цена при этом за 1000 зн осталась та же. Не сошлись в цене. Рерайт В проекте не указно, что поиск материала самостоятельный. Это было объявлено в личной переписке и Анатолий был тут же осведомлен, что я такую работу выполняю дороже заявленной в проекте цены. В процессе обсуждения обо всем договорились. Текст сдала, с оплатой проблем не было. Позже Заказчик переиначил наше обсуждение. Работы и требований к работе прибавилось, цена осталась та же. Пытались прийти к консенсусу, не договорились. Очень тщательно оговаривайте с Анатолием все условия и объем работ. Мало платить и расширять круг обязанностей - это его кредо.
$6
10 баллов
13 лет назад
Хорошая работа, спасибо.
Ответный отзыв
Рада была работать с таким заказчиком, как Александр. В общении - очень вежливый и приятный человек. Постановка задачи понятная, оплата-быстрая.
$50
10 баллов
13 лет назад
С блогом справляется хорошо. Работаем и сейчас). Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея как хорошего и ответственного заказчика. ТЗ-четкое и понятное, оплата-всегда в срок.
$2
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена качественно и в срок, спасибо.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата - очень довльна сотрудничеством.