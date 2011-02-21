logunovich

Нужен исполнитель для наполнения трех контентных сайтов. В будущем периодически будут появляться подобные задачи. Практически все тексты готовые. Требуется оформление в WORD и перенос на сайт, ...
Наполнение сайтов6 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен исполнитель для наполнения трех контентных сайтов. В будущем периодически будут появляться подобные задачи. Практически все тексты готовые. Требуется оформление в WORD и перенос на сайт, ...
Проекту о Финляндии постоянно нужен основательный рерайт/копирайт. На данный момент заполняются разделы: - Отели Финляндии. - Шопинг в Финляндии (описание магазинов). - Справочник туриста. Стоимость 1,5$ ...
Постоянно нужны статьи для проекта о Финляндии (рерайт и копирайт). Для длительного сотрудничества исполнитель должен разбираться в теме и, желательно, хотя бы однажды посещавший Финляндию. Тексты должны: легко читаться, иметь уникальность не ...