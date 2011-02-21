logunovich

Анатолий некорректно и неточно сформулировал ТЗ в проекте. "3-4 раза в неделю публикуются актуальные новости о Финляндии. Стоимость 0,8$ за 1000 символов без пробелов." Пробные новости сделала, Анатолий все оплатил, тут претензий нет. Касательно содержания работы на деле оказалось, что в заявленную цену входит самостоятельный поиск новостей для рерайта; предоставление нескольких источников заказчику, из которых он выбирает 3-4 новости; глубокий рерайт новостей с элементами копирайта, дополнение и изложение новости с учетом дополнительных статей, дальнейшее прорабатывание темы. Цена при этом за 1000 зн осталась та же. Не сошлись в цене. Рерайт В проекте не указно, что поиск материала самостоятельный. Это было объявлено в личной переписке и Анатолий был тут же осведомлен, что я такую работу выполняю дороже заявленной в проекте цены. В процессе обсуждения обо всем договорились. Текст сдала, с оплатой проблем не было. Позже Заказчик переиначил наше обсуждение. Работы и требований к работе прибавилось, цена осталась та же. Пытались прийти к консенсусу, не договорились. Очень тщательно оговаривайте с Анатолием все условия и объем работ. Мало платить и расширять круг обязанностей - это его кредо.