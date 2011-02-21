logunovich

Анатолий logunovich

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайтов под MODX

    Нужен исполнитель для наполнения трех контентных сайтов. В будущем периодически будут появляться подобные задачи. Практически все тексты готовые. Требуется оформление в WORD и перенос на сайт, ...

    CSSHTMLMODX
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт/копирайт для проекта о Финляндии

    Проекту о Финляндии постоянно нужен основательный рерайт/копирайт. На данный момент заполняются разделы: - Отели Финляндии. - Шопинг в Финляндии (описание магазинов). - Справочник туриста. Стоимость 1,5$ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для проекта о Финляндии

    $6

    Постоянно нужны статьи для проекта о Финляндии (рерайт и копирайт). Для длительного сотрудничества исполнитель должен разбираться в теме и, желательно, хотя бы однажды посещавший Финляндию. Тексты должны: легко читаться, иметь уникальность не ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

natalia_t
50 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
3 балла
14 лет назад
Рерайт/копирайт для проекта о Финляндии
Анатолий некорректно и неточно сформулировал ТЗ в проекте. "3-4 раза в неделю публикуются актуальные новости о Финляндии. Стоимость 0,8$ за 1000 символов без пробелов." Пробные новости сделала, Анатолий все оплатил, тут претензий нет. Касательно содержания работы на деле оказалось, что в заявленную цену входит самостоятельный поиск новостей для рерайта; предоставление нескольких источников заказчику, из которых он выбирает 3-4 новости; глубокий рерайт новостей с элементами копирайта, дополнение и изложение новости с учетом дополнительных статей, дальнейшее прорабатывание темы. Цена при этом за 1000 зн осталась та же. Не сошлись в цене. Рерайт В проекте не указно, что поиск материала самостоятельный. Это было объявлено в личной переписке и Анатолий был тут же осведомлен, что я такую работу выполняю дороже заявленной в проекте цены. В процессе обсуждения обо всем договорились. Текст сдала, с оплатой проблем не было. Позже Заказчик переиначил наше обсуждение. Работы и требований к работе прибавилось, цена осталась та же. Пытались прийти к консенсусу, не договорились. Очень тщательно оговаривайте с Анатолием все условия и объем работ. Мало платить и расширять круг обязанностей - это его кредо.
Условия мною были озвучены еще при тендере. Начали работать и тут начались постоянные дискуссии по ценам, и всегда Исполнитель хотел еще немного увеличить стоимость своих работ. Уступил немного, еще пару тысяч символов было написано. Затем снова дебаты о цене, снова мало. Непрофессиональный подход, ты заранее знала, на что идешь. В итоге взаимное разочарование, потерянное время и неприятный осадок. Запросы Натальи явно переросли наши расценки, осталось перерасти их и в качестве.
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