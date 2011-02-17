andega

Руденко Андрей andega

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Сайты, контент

  • Рерайт английских отзывов на русский язык

    $100

    Проводится набор фрилансеров для рерайта английских отзывов на рус.язык. Отзыв на основе нескольких ревью должен быть единым связным текстом на 100-150 слов. Оплата- 1 ревью-5 грн. Оплата перечисляется на карточку банка Приватбанк. Если вам ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт английских отзывов на русский язык

    $100

    Проводится набор фрилансеров для рерайта английских отзывов на рус.язык. Отзыв на основе нескольких ревью должен быть единым связным текстом на 100-150 слов. Оплата- 1 ревью-5 грн. Оплата перечисляется на карточку банка Приватбанк. Если ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод описаний отелей c английского на русский

    $100

    Проводится набор фрилансеров для перевода английских описаний отелей на русский язык. Ваша задача: перевести выданное вам описание отеля с английского на русский, чтобы ваш текст получился информативным, понятным и полезным для пользователей сайта. ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод описаний городов c английского на русский

    $100

    Проводится набор фрилансеров для перевода английских описаний городов на русский язык. Ваша задача: перевести выданное вам описание города с английского на русский, чтобы ваш текст получился информативным, понятным и полезным для пользователей сайта. ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

natalia_t
50 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Рерайт английских отзывов на русский язык
О Заказчике могу сказать, что ТЗ ставится четкое, оплата работы производится вовремя, в общении приятен и вежлив. Работаем дальше
Наталья хорошо справляется с заданием, ответсвенный подход к работе- никаких претензий нет. Продолжаем сотрудничество и сейчас.
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