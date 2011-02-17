Проводится набор фрилансеров для рерайта английских отзывов на рус.язык. Отзыв на основе нескольких ревью должен быть единым связным текстом на 100-150 слов. Оплата- 1 ревью-5 грн. Оплата перечисляется на карточку банка Приватбанк. Если вам ...
- $100Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Проводится набор фрилансеров для рерайта английских отзывов на рус.язык. Отзыв на основе нескольких ревью должен быть единым связным текстом на 100-150 слов. Оплата- 1 ревью-5 грн. Оплата перечисляется на карточку банка Приватбанк. Если ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Проводится набор фрилансеров для перевода английских описаний отелей на русский язык. Ваша задача: перевести выданное вам описание отеля с английского на русский, чтобы ваш текст получился информативным, понятным и полезным для пользователей сайта. ...Переводы12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Проводится набор фрилансеров для перевода английских описаний городов на русский язык. Ваша задача: перевести выданное вам описание города с английского на русский, чтобы ваш текст получился информативным, понятным и полезным для пользователей сайта. ...Переводы18 заявокЗакрыт14 лет назад