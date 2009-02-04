Глубокий рерайт по недвижимости, 2000 знаков.

КопирайтингЗавершен35 заявок801 просмотр
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Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения (зарубежная недвижимость, 2000 знаков).

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Требуется несколько исполнителей.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранные исполнители
Zinor
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$2
1 день
Отличный рерайт, спасибо.
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача, вежливое общение и моментальная оплата!
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$2
1 день
Отличный рерайт, очень быстро, спасибо.
Приятно работать с таким заказчиком, жалко, что не так часто, как хотелось бы.
Melfina
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена качественно и в срок, спасибо.
Приятно работать с заказчиком, который изначально проговаривает все нюансы работы, ставит четкое задание. Большой плюс - моментальная оплата.
_Isa_
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$6
1 день
Отличный рерайт, все было сделано в срок и качественно. Спасибо.
Артем - прекрасный заказчик, очень быстро расплачивается и предельно прозрачен в общении. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним.
fmua
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Хорошее качество работы, сроки соблюдены, спасибо.
Понятное задание, нормальные сроки и цены. рекомендую ;-)
Shine85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$2
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков!
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Как всегда отличная работа. Спасибо.
Спасибо за частое сотрудничество. Ценю Ваше доброе ко мне отношение и регулярные заказы.
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Доволен сотрудничеством, Марина выполнила отличный рерайт практически моментально.
Человек умеет оценить выполненную работу по достоинству, что очень приятно. Оплата поступила моментально. Спасибо.
natalia_t
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок, спасибо.
Четкое ТЗ и своевременная оплата - очень довльна сотрудничеством.
GuitarHero
Алексей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$2
1 день
Первый раз сотрудничаю с Алексеем, честно признаюсь, был приятно удивлен отличным качеством работы.
Отличный заказчик, от сотрудничества только положительные эмоции.
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Как всегда, все качественно и оперативно.
Как обычно - четко, быстро и без лишних движений.
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