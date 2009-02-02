Придумать название для студии веб-дизайна

Во вложении статья написанная для журнала "Эксперт" академиком РАН. В журнале нам сказали, что возьмут эту статью если мы ее переделаем, т.к. она: слишком академическая, размытая, нет одной общей идеи, нет лиц, нет фраз и сократить на ...