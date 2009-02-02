Нужен рерайт для сайта gadgetclub.su 10 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги". Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...
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Нужно придумать название для студии веб-дизайна и проверить чтоб был свободный домен под название.
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