Написание статей на тему рекламы, маркетинга

Стать я на тему партнерские программы интернета. Статья должна быть уникальна объем от 9000 до 11000 знаков без пробела. Содержание статьи 1 Общее о партнерских программах (что такое партнерская программа?). 2 Партнерские программы с оплатой за клик 3 Партнерские программы ...
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Требуются копирайтеры для написания статей на тему: реклама и маркетинг.
Опыт, знание темы обязательно.
Объем работы 20-30 тыс знаков.
Слушаю Ваши предложения - сроки и цены. Желательно примеры работ.
Предложения оставляйте здесь, в ЛС не пишите пожалуйста.
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