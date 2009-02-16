Написание статей на тему рекламы, маркетинга

$100
КопирайтингЗавершен42 заявки503 просмотра
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Требуются копирайтеры для написания статей на тему: реклама и маркетинг.

Опыт, знание темы обязательно.

Объем работы 20-30 тыс знаков.

Слушаю Ваши предложения - сроки и цены. Желательно примеры работ.

Предложения оставляйте здесь, в ЛС не пишите пожалуйста.

Написание статей
15 лет назад
GORACIY
Gora Smelov 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$90
7 дней
Должен заметить - работа выполнена на "отлично". Марина профессионал своего дела, сделано с умом и своевременно. Спасибо, буду и впредь обращаться.
Отличный Заказчик, четкое ТЗ, конструктивный анализ проделанной работы, своевременная оплата. Спасибо.