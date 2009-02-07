GORACIY

Gora Smelov GORACIY

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

РАБОТОДАТЕЛЬ

  • Срочный рерайт

    Нужно несколько рерайтеров для выполнения работ в объеме 6 тыс. знаков на человека. Срок - завтра вечер. Бюджет ограничен, поэтому предпочтение начинающим, но грамотным и ответственным людям. Практика, оплата + отзыв. Предложения оставляйте только здесь.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен рерайт на автотему

    $5

    Нужна статья 4000 знаков. Автотема в России: 1. Где можно приобрести авто; 2. Как можно приобрести авто; 3. Новые и поддержаные авто; 4. Кредит, ипотека, лизинг; 5. Оформление авто; 6. Что с ним делать и где его хранить? 5. Зачем и кому ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей на тему рекламы, маркетинга

    $100

    Требуются копирайтеры для написания статей на тему: реклама и маркетинг. Опыт, знание темы обязательно. Объем работы 20-30 тыс знаков. Слушаю Ваши предложения - сроки и цены. Желательно примеры работ. Предложения оставляйте здесь, в ЛС не пишите пожалуйста.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Срочный рерайт
Очень довольна работой с заказчиком. Чётко дал задание, отвечал на все вопросы, возникшие в процессе работы, указал на недостатки и объяснил, как их исправить. Быстро оплатил работу. Готова к дальнейшему сотрудничеству.
Очень хорошая работа на 10 баллов, безмерно благодарен. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужен рерайт на автотему
От выполненной работы остались исключительно положительные впечатления. Задание четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата немедленно.
Ольга хорошо потрудилась, осветила все темы, даже нашла небольшую ошибку в ТЗ. Приветствую!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Написание статей на тему рекламы, маркетинга
Отличный Заказчик, четкое ТЗ, конструктивный анализ проделанной работы, своевременная оплата. Спасибо.
Должен заметить - работа выполнена на "отлично". Марина профессионал своего дела, сделано с умом и своевременно. Спасибо, буду и впредь обращаться.
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