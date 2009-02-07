Нужно несколько рерайтеров для выполнения работ в объеме 6 тыс. знаков на человека. Срок - завтра вечер. Бюджет ограничен, поэтому предпочтение начинающим, но грамотным и ответственным людям. Практика, оплата + отзыв. Предложения оставляйте только здесь.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Нужна статья 4000 знаков. Автотема в России: 1. Где можно приобрести авто; 2. Как можно приобрести авто; 3. Новые и поддержаные авто; 4. Кредит, ипотека, лизинг; 5. Оформление авто; 6. Что с ним делать и где его хранить? 5. Зачем и кому ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуются копирайтеры для написания статей на тему: реклама и маркетинг. Опыт, знание темы обязательно. Объем работы 20-30 тыс знаков. Слушаю Ваши предложения - сроки и цены. Желательно примеры работ. Предложения оставляйте здесь, в ЛС не пишите пожалуйста.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
15 лет назад
Очень довольна работой с заказчиком. Чётко дал задание, отвечал на все вопросы, возникшие в процессе работы, указал на недостатки и объяснил, как их исправить. Быстро оплатил работу. Готова к дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень хорошая работа на 10 баллов, безмерно благодарен. Буду еще обращаться.
$5
10 баллов
15 лет назад
От выполненной работы остались исключительно положительные впечатления. Задание четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата немедленно.
Ответный отзыв
Ольга хорошо потрудилась, осветила все темы, даже нашла небольшую ошибку в ТЗ. Приветствую!
$90
10 баллов
15 лет назад
Отличный Заказчик, четкое ТЗ, конструктивный анализ проделанной работы, своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
Должен заметить - работа выполнена на "отлично". Марина профессионал своего дела, сделано с умом и своевременно. Спасибо, буду и впредь обращаться.