Нужен рерайт на автотему

Нужна статья 4000 знаков. Автотема в России:

1. Где можно приобрести авто;

2. Как можно приобрести авто;

3. Новые и поддержаные авто;

4. Кредит, ипотека, лизинг;

5. Оформление авто;

6. Что с ним делать и где его хранить?

5. Зачем и кому вообще оно нужно?

Все обзорно, обобщенно, так что бы исходя из этой статьи, можно было расписать еще 4 подробных.

Исходники Ваши, компонуете грамотно - не уникальный текст на 100% - не оплачивается (проверка жесткая).

Грамотный русский, читабельность, легкость исполнения, юмор приветстуется.

Ув. фрилансеры, если Вас в задании, что-то не устраивает - не делайте мне предложений.

Я расчитываю на тех кого устроит 1/1000 без пр., и рекомендация в случае сдачи хорошей, итоговой работы.