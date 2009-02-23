В общем, необходимо 3 психологических теста.

Найти в интернете или в спец. литературе. В электронном виде

Вопрос - указание количества баллов за тот, или иной ответ.

Пример:

Какую картинку вставить надо: Ответ №1, Ответ №2, Ответ №3

За ответ №1 - 3 балла

За ответ №2 - 2 балла

За ответ №3 - 0 баллов

Тесты следующие:

http://go-test.ru - примеры на этом сайте

IQ, дата смерти, Кем ты был в прошлой жизни.

За тест плачу 100 рублей.

Кто найдет или у кого есть - пишите в личку и отписывайтесь здесь

Сроки сжатые, так как предыдущий исполнитель подвёл очень сильно