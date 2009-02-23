selena31

Елена Климкова selena31

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Проверка правописания.
Спасибо Лене за быстро и качественно выполненную работу. Плюс ко всему очень приятный в общении человечек.
Исключительно положительные впечатления от совместной работы. Оплата своевременная и даже с премиальными. Спасибо.
Ответный отзыв
Anexroid
Никита 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
16 лет назад
3 психологических теста
Спасибо Елене, отлично справилась с заданием.
Приятный в работе человек. Рекомендую.
Ответный отзыв