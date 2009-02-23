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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Спасибо Лене за быстро и качественно выполненную работу. Плюс ко всему очень приятный в общении человечек.
Ответный отзыв
Исключительно положительные впечатления от совместной работы. Оплата своевременная и даже с премиальными. Спасибо.
$15
10 баллов
16 лет назад
Спасибо Елене, отлично справилась с заданием.
Ответный отзыв
Приятный в работе человек. Рекомендую.