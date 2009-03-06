Проверка правописания.

Требуется рерайт статей 5000 символов. Тема - недвижимость, туризм.
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Нужно проверить сайт ( 13 страниц ) на орфографию и пунктуацию.
Название сайта: o_k_n_a_s_k_i_d_k_i_._r_u
Требования: девушка, желательно из москвы или санкт-петербурга
В предложении оставляйте только стоимость и сроки ...
Найденные ошибки нужно будет отправить мне на e-mail ...
Пожалуйста, не пишите в аську и лс
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