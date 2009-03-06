Проверка правописания.

Нужно проверить сайт ( 13 страниц ) на орфографию и пунктуацию.

Название сайта: o_k_n_a_s_k_i_d_k_i_._r_u

Требования: девушка, желательно из москвы или санкт-петербурга

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