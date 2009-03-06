Проверка правописания.

Редактирование и КорректураЗавершен27 заявок547 просмотров
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Нужно проверить сайт ( 13 страниц ) на орфографию и пунктуацию.

Название сайта: o_k_n_a_s_k_i_d_k_i_._r_u

Требования: девушка, желательно из москвы или санкт-петербурга

В предложении оставляйте только стоимость и сроки ...

Найденные ошибки нужно будет отправить мне на e-mail ...

Пожалуйста, не пишите в аську и лс

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
selena31
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо Лене за быстро и качественно выполненную работу. Плюс ко всему очень приятный в общении человечек.
Исключительно положительные впечатления от совместной работы. Оплата своевременная и даже с премиальными. Спасибо.