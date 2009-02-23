Качественный рерайт статей на English

Отличное профессиональное исполнение! Учитывая то, что это был не простой рерайт, а с заточкой под СЕО, с большим количеством ключевых слов, Ольга справилась на все сто, причем дала оценку "спамности" получившегося тексти, на основе которой был сделан вывод об уменьшении ключевых слов, Ольга помогла доделать в читабельный вид. Вывод: абсолютный профессионал. С удовольствием рекомендую!