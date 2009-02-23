Качественный рерайт статей на English

Здравствуйте. Требуется качественный рерайт статей о спорте. Объем - примерно 5000 знаков в день. В перспективе появятся еще несколько тем. Неопытным и безответственным рерайтерам - просьба не писать. Оставляем предложения о ценовой политике и вашем опыте здесь. Приватные сообщения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статьи на английском, нужен человек с уровнем английского, приближающимся к native speaker.
Нужно переписать статьи (каждая примерно по 500 слов) своими словами.
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