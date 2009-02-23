Качественный рерайт статей на English

Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок340 просмотров
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Есть статьи на английском, нужен человек с уровнем английского, приближающимся к native speaker.

Нужно переписать статьи (каждая примерно по 500 слов) своими словами.

15 лет назад
idealux
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличное профессиональное исполнение! Учитывая то, что это был не простой рерайт, а с заточкой под СЕО, с большим количеством ключевых слов, Ольга справилась на все сто, причем дала оценку "спамности" получившегося тексти, на основе которой был сделан вывод об уменьшении ключевых слов, Ольга помогла доделать в читабельный вид. Вывод: абсолютный профессионал. С удовольствием рекомендую!
Приятно встретить такого заказчика как Андрей. Сразу получила предоплату в полном объеме и четко изложенное ТЗ. Сразу видно, что человек дела, без лишних слов и долгих обсуждений. Только приятные впечатления от сотрудничества.