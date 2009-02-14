Корректировка контента на сайте

Редактирование и КорректураЗавершен35 заявок395 просмотров
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Имеется сайт образовательной тематики (www.disketka.ru курсовые-дипломы на заказ). Нужно грамотно поработать с текстом (его немного совсем). Вычитать, отредактировать, может внести коррективы. Хотелось бы заодно еще заточить под поисковики (но не тупо ключевиков набросать).

при хорошем результате-сотрудничество по другим сайтам (около десятка)

15 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
2 дня
Быстро сделала требуемое и даже более. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и дальше:)
Приятный в общении человек и честный работодатель:) Будем продолжать сотрудничество и далее.