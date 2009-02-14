Корректировка контента на сайте

Есть чертеж общего вида аппарта для магнитотерапии на его основе надо сделать: 1. чертеж 1А1 = 4А3 - рабочие чертежи деталей конструкций (крышка верхняя изогнутая, нижнее основание, задняя стенка, боковая стенка) - в каждом три вида ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт образовательной тематики (www.disketka.ru курсовые-дипломы на заказ). Нужно грамотно поработать с текстом (его немного совсем). Вычитать, отредактировать, может внести коррективы. Хотелось бы заодно еще заточить под поисковики (но не тупо ключевиков набросать).
при хорошем результате-сотрудничество по другим сайтам (около десятка)
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, на нем размещено порядка 100к контента. Однако контент не самого высого уровня, представляет собой обычный тематический текст. Тематика: создание и продвиджение сайтов. Необходимо отредактировать контент (грамматика, пунктуация, стилистика), что бы сделать его интересным ...Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно срочно переконвертировать несколько чертежей сделанных в автокаде в компасРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Рерайт и proofreading контента сайта на англ. языкие. срок 4-5 часов. оплата 40$ СБСЗавершен15 лет назад
- $3
Здравтсвуйте. Есть несколько страниц отсканированые с книги. Необходимо напечатать в вордовский документ. Джипеги в приложении. Исполнители желательно из Украины, потому что текст на украинском языке. Срок: 1 день Оплата по вмз, оплачиваю сразу перед началом работы исполнителя. Оплата небольшая так как ...Завершен15 лет назад
Есть 35 тыс. названий компаний. Есть скрипт, который выдаёт на редактирование по 100 наименований компаний, сохраняет введённую информацию и выдаёт новые 100 компаний. Скрипт работает на сайте (кандидату нужен постоянный доступ в интернет). Компании могут ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $35
Приватный проэкт Филиппов Кирилл (Filippov_kirill) Доработки по проэкту на ДжумлеРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим человек (или несколько человек), которые будут делать простою и несложную работу по редактированию текста. Суть работы в следующем: Есть определенный текст. В этом тексте нужно выделить заголовки (H1) и выделить подзаголовки (H2). Выделение происходит очень просто: - ...Редактирование и Корректура95 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать набор текста. Источники - рукописный скан и mp3 файл (перевести голосовую запись в текст) Прошу указывать цену за одну страницу текста из скана и mp3 (если цена разная) и Вашу скорость набора.Завершен15 лет назад
Нужен корректор со знанием английского языка ОПЫТ РАБОТЫ КОРРЕКТОРОМ и ЗНАНИЕ КОРРЕКТОРСКИХ ЗНАКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! работа разовая: Необходимо корректура учебника английского язвка для вузов. Текст Полностью на английском языке. Объем: окол 400 стр формата 84х108/32 Оплата договорная сдельная!Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт15 лет назад