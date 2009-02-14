Корректировка контента на сайте

Имеется сайт образовательной тематики (www.disketka.ru курсовые-дипломы на заказ). Нужно грамотно поработать с текстом (его немного совсем). Вычитать, отредактировать, может внести коррективы. Хотелось бы заодно еще заточить под поисковики (но не тупо ключевиков набросать).

при хорошем результате-сотрудничество по другим сайтам (около десятка)