Несложная работа с текстом

Необходим человек (или несколько человек), которые будут делать простою и несложную работу по редактированию текста.

Суть работы в следующем:

Есть определенный текст. В этом тексте нужно выделить заголовки (H1) и выделить подзаголовки (H2). Выделение происходит очень просто:

- наводите курсор на нужное предложение, нажимаете CTRL+1 - получился заголовок (H1);

- наводите курсор на нужное предложение, нажимаете CTRL+2 - получился подзаголовок (H2).

В среднем, в тексте заголовков (H1) должно быть порядка 10-15, а подзаголовков (H2) около 300.

Все редактирование текста происходит в программе OpenOffice.

Программа бесплатная, скачать можно с сайта разработчика ru.openoffice.org

Кому нужна пряма ссылка для загрузка, скачать можно здесь http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=ru&version=3.0.1

Программа на русском языке, внешне очень похожа на ворд. Очень проста, ничего сложного.

Кому нужна будет помощь в настройке - подскажу что и как.

Тексты, которые нужно будет редактировать, я предоставлю.

Собственно все. Всех, кого данное предложение заинтересовало прошу писать в личку.

И пожалуйста, указываейте стоимость ваших услуг и сроки.