Переконвертировать чертеж из автокада в компас

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка172 просмотра
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Надо срочно как можж скорее переконвертировать чертеж принципиальной схемы из автокад в компас.

15 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
stels74
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
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