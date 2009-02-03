600 слов 4000 знаков (орфография, пунктуация)

Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок352 просмотра
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Нужно привести текст-интервью к книжному русскому.

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15 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Меня поразила оперативность, с которой Надежда взялась и выполнила работу! О качестве могу сказать, что тексты можно даже не проверять, - опыт профессионала чувствуется на расстоянии. Рекомендую!
Приятно было поработать, таких заказчиков бы побольше! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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