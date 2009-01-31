Рерайт текста

$2
Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок450 просмотров
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Необходим Рерайт текста. Исходный текст в приложение проекта.

Рерайт текста
15 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Всё сделано качественно, быстро, с учётом всех пожеланий. Буду обращаться ещё.
Заказчик оперативный, условия работы щадящие, оплата в срок - без задержек. Приятно было сотрудничать. Буду рада новым заданиям.