Здравствуйте. Требуется осуществить распознование текста в формате PDF (1 книга по ландшафтному дизайну) далее требуется перенести его в ворд в формат doc, подправить грамматику и пунктуацию (убрать ненужные переносы и т.д) и все это оформить как реферат, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим Рерайт текста. Исходный текст в приложение проекта.
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