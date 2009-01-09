Легкий рерайт

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт42 заявки708 просмотров
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Сделать рерайт легкий обоих текстов. оплата до 2у.е. за 1000 зн.

вот сам текст- правильный!

http://uploadbox.com/files/63611e5594

15 лет назад
Ruslan_T
Дмитрий 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад