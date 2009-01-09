Рерайт

$500
Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки739 просмотров
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Требуется сделать рерайт текста: http://uploadbox.com/files/951a5c49e0

оплата 1,5$ за 1000 знаков.

Внимание! картинки изменять не надо! Только текст.

Для теста - сделайте рерайт первой страницы и вышлите по адресу : [email protected]

или кидайте текст в личку.

15 лет назад
Ruslan_T
Дмитрий 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад