stels74

Ринат Якупов stels74

 
35 летРоссия/Усть-Катав
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$3
10 баллов
15 лет назад
Переконвертировать чертеж из автокада в компас
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!