Откорректировать и дополнить статью по требованиям

Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Есть статья, точнее ее часть ее нужно скорректировать по требованиям. К ней нужно дописать (рерайт по нескольким источникам) 3 небольших топика по 300зн примерно.

Статья в приложении, предлагайте свои цены прямо в проекте нужно сделать сегодня желательно поскорее

В аську не стучите, если хотите пишите в личку, но лучше в проект.