Откорректировать и дополнить статью по требованиям

Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Есть статья, точнее ее часть ее нужно скорректировать по требованиям. К ней нужно дописать (рерайт по нескольким источникам) 3 небольших топика по 300зн примерно.

Статья в приложении, предлагайте свои цены прямо в проекте нужно сделать сегодня желательно поскорее

В аську не стучите, если хотите пишите в личку, но лучше в проект.

15 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$5
1 день
Светлана выполнила свою работу добросовестно, молодец!
Приятно пообщались и посотрудничали:) Грамотно составленное задание и оплата сразу же после сдачи - это лучшая рекомендация для заказчика. Удачи вам, Наталия:)