Редактирование текста ( mp3 файл и скан)

Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Есть статья, точнее ее часть ее нужно скорректировать по требованиям. К ней нужно дописать (рерайт по нескольким источникам) 3 небольших топика по 300зн примерно. Статья в приложении, предлагайте свои цены прямо в ...