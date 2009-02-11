Нужен корректор со знанием английского языка ОПЫТ РАБОТЫ КОРРЕКТОРОМ и ЗНАНИЕ КОРРЕКТОРСКИХ ЗНАКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! работа разовая: Необходимо корректура учебника английского язвка для вузов. Текст Полностью на английском языке. Объем: окол 400 стр формата 84х108/32 Оплата договорная сдельная!
Редактирование текста ( mp3 файл и скан)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать набор текста.
Источники - рукописный скан и mp3 файл (перевести голосовую запись в текст)
Прошу указывать цену за одну страницу текста из скана и mp3 (если цена разная) и Вашу скорость набора.
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