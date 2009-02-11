Редактирование текста ( mp3 файл и скан)

$50
Редактирование и КорректураЗавершен59 заявок963 просмотра
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Необходимо сделать набор текста.

Источники - рукописный скан и mp3 файл (перевести голосовую запись в текст)

Прошу указывать цену за одну страницу текста из скана и mp3 (если цена разная) и Вашу скорость набора.

15 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$40
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем.
Отличный заказчик! Рекомендую сотрудничать!