Корректура учебника английского язвка для вузов

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок432 просмотра
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Нужен корректор со знанием английского языка

ОПЫТ РАБОТЫ КОРРЕКТОРОМ и ЗНАНИЕ КОРРЕКТОРСКИХ ЗНАКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

работа разовая:

Необходимо корректура учебника английского язвка для вузов.

Текст Полностью на английском языке.

Объем: окол 400 стр формата 84х108/32

Оплата договорная сдельная!

15 лет назад
ikourait
Мария 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад