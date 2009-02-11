Переделать и сделать чертежи в компасе

Есть чертеж общего вида аппарта для магнитотерапии на его основе надо сделать:

1. чертеж 1А1 = 4А3 - рабочие чертежи деталей конструкций (крышка верхняя изогнутая, нижнее основание, задняя стенка, боковая стенка) - в каждом три вида изометрия, технические требования (покрытие, какие требования предъявляються, шероховатость, материал, масса.....

2. переделать чертеж общего вида в сборочный чертеж

Главное это грамотном выполеннии, с техтребованиями со всеми габаритными размерами, 3 вида+изометрия, на сборочном выносные линии ко всем элементам и соответсвенно спецификация

основное - корпус должен быть сборный, материал метал с покрытием антистатическим и противопожарным, габаритные размеры и общая компаноска устройства с общего вида.

Сделать надо до 11.00 по Москве 11.02.09