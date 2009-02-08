Пара страниц в ворд

$3
Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок464 просмотра
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Здравтсвуйте.

Есть несколько страниц отсканированые с книги. Необходимо напечатать в вордовский документ.

Джипеги в приложении.

Исполнители желательно из Украины, потому что текст на украинском языке.

Срок: 1 день

Оплата по вмз, оплачиваю сразу перед началом работы исполнителя.

Оплата небольшая так как печатать не много.

15 лет назад
newsportal
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
masterbob
53 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Masterbob, сделал все быстро и качественно. Никаких правок делать не пришлость, также договорились о сотрудничестве по проектам совсем другого направления. Надеюсь, что наше сотрудничество будет таким же плодотворным и качественным. Спасибо!
Все ОК