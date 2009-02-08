Пара страниц в ворд

Есть 35 тыс. названий компаний. Есть скрипт, который выдаёт на редактирование по 100 наименований компаний, сохраняет введённую информацию и выдаёт новые 100 компаний. Скрипт работает на сайте (кандидату нужен постоянный доступ в интернет). Компании могут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравтсвуйте.
Есть несколько страниц отсканированые с книги. Необходимо напечатать в вордовский документ.
Джипеги в приложении.
Исполнители желательно из Украины, потому что текст на украинском языке.
Срок: 1 день
Оплата по вмз, оплачиваю сразу перед началом работы исполнителя.
Оплата небольшая так как печатать не много.
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