Пара страниц в ворд

Необходим человек (или несколько человек), которые будут делать простою и несложную работу по редактированию текста. Суть работы в следующем: Есть определенный текст. В этом тексте нужно выделить заголовки (H1) и выделить подзаголовки (H2). Выделение происходит очень просто: - ...