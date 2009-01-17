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Дмитрий Холодный newsportal

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Поправить верстку

    Необходимо поправить верстку. Верстка сделана хорошо, вот только в ИЕ6 съезжает при обновлении страницы. А также поменять шрифт в выпадающем меню. Верстку можете посмотреть по ссылке http://xbk-ua.com/dom/ Будьте объективны в цене. Жду предложений, в приват не пишите, свяжусь с Вами ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо сверстать макет и натянуть на движок

    $50

    Здравствуйте. Нужно сверстать шапку для сайта и натянуть ее на движок. Движок самописный. Разобраться будет не сложно. Бюджет ограничен. Шапка, которую нужно сверстать смотрите в аттаче. Исполнителю предоставлю все нужные пароли.

    Шапка для сайта
    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для онлайн журнала

    $50

    Необходимо создать логотип для альтернативного онлайн журнала Oksygen. Нужно, чтобы логотип запоминался и был креативным, циплял бы молодеж, которая увлекается тяжелой музыкой. В логотипе можно обыграть "О2" - это необязательно, но попробывать можно. Еще информация: Целевая аудитория от 15-30 ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сверстать 4 страницы интернет-магазина

    Здравствуйте. Нужно сверстать 4 страницы интернет-магазина. Фиксированая верстка, использовать только HTML и CSS, Всё форматирование, цветовые и прочие выделения делать стилями, описанными во внешнем CSS файле. Бюджет небольшой, пожалуйста оценивайте реально свои возможности, нужно сверстать качественно и ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти и удалить вирус на сайте

    Здравствуйте. Необходимо проверить сайт и форум на наличие вирусов. При входе на сайт выплывает такая штука http://data2.floomby.com/files/share/6_4_2009/5ddh... Нужно все исправить. Спасибо. Просьба, в приват не писать, свяжусь сам.

    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пополнять новости на новостной портал

    $50

    Нужен человек, который сможет ежедневно пополнять новости на новостной портал. Темы новостей: - Политика - Спорт - Медицина - Происшествие - Криминал и т.д. Впрочем все стандартно. Большая просьба в приват не писать, игнорирую. Оставляйте предложения, я сам с вами свяжусь.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходим переводчик с англ. на русский

    Всем привет. Необходим переводчик для постоянной работы. Нужно будет переводить в день 3-4 коротенькие новости с буржуйского сайта. Вот пример новости которую нужно перевести на русский http://www.nme.com/news/oasis/43112 И таких новостей будет 3-4 в день. Новости будут чисто ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Пара страниц в ворд

    $3

    Здравтсвуйте. Есть несколько страниц отсканированые с книги. Необходимо напечатать в вордовский документ. Джипеги в приложении. Исполнители желательно из Украины, потому что текст на украинском языке. Срок: 1 день Оплата по вмз, оплачиваю сразу перед началом работы исполнителя. Оплата небольшая так как ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо создать дизайн

    Нужен криативный дизайнер для создания дизайна для сайта. От Вас цена и сроки. Более подробное тз дам исполнителю. В приват не писать, игнорирую.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $120

    Нужен дизайн сайта в стиле минимализм. Компания занимается консалтинговыми услугами. В личку не писать! Оставляйте свои предложения, свяжусь с исполнителем сам, а также предоставлю ТЗ.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна верстка простого макета

    Необходимо сверстать макет. Макет не сложный, от исполнителя требуется качество выолнения и умеренный ценевой диапазон, а также примеры работ. Просьба в личку не писать, оставляйте предложение ниже, я сам свяжусь с фрилансером.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
masterbob
53 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Пара страниц в ворд
Все ОК
Очень доволен сотрудничеством с Masterbob, сделал все быстро и качественно. Никаких правок делать не пришлость, также договорились о сотрудничестве по проектам совсем другого направления. Надеюсь, что наше сотрудничество будет таким же плодотворным и качественным. Спасибо!
Ответный отзыв
Hishnik
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Необходимо создать дизайн
Сотрудничество было успешным! Спасибо)
Работать с Игорем просто одно удовольствие. Креативно подошол к заданию. Внимательно изучил все тонкости, которые описаны были в тз. Выполнил все четко! Всегда на связи, правки, котоые просил внести, Игорь без особых проблем устранаял. Вобщем очень хороший и талантливый дизайнер. Если хотите не стандартный дизайн сайта и качественная реализация его, обращайтесь к Игорю, не пожалеете. Буду у него заказывать еще.
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kartushow
Дмитрий 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Нужна верстка простого макета
Четко поставленное задание. Лаконичен. Нет задержки с оплатой.
Спасибо Дмитрию за его работу. Все было сделано очень профессионально. Не было ни единого замечания! Буду обращаться еще.
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