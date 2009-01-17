newsportal

Необходимо поправить верстку. Верстка сделана хорошо, вот только в ИЕ6 съезжает при обновлении страницы. А также поменять шрифт в выпадающем меню. Верстку можете посмотреть по ссылке http://xbk-ua.com/dom/ Будьте объективны в цене. Жду предложений, в приват не пишите, свяжусь с Вами ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сверстать шапку для сайта и натянуть ее на движок. Движок самописный. Разобраться будет не сложно. Бюджет ограничен. Шапка, которую нужно сверстать смотрите в аттаче. Исполнителю предоставлю все нужные пароли.Веб-программирование26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для альтернативного онлайн журнала Oksygen. Нужно, чтобы логотип запоминался и был креативным, циплял бы молодеж, которая увлекается тяжелой музыкой. В логотипе можно обыграть "О2" - это необязательно, но попробывать можно. Еще информация: Целевая аудитория от 15-30 ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать 4 страницы интернет-магазина. Фиксированая верстка, использовать только HTML и CSS, Всё форматирование, цветовые и прочие выделения делать стилями, описанными во внешнем CSS файле. Бюджет небольшой, пожалуйста оценивайте реально свои возможности, нужно сверстать качественно и ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, который сделает курсовую работу. Тема: Формування мовної компетенції в основній школі тз имеется. Жду от Вас цену и сроки выполнения. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Необходимо проверить сайт и форум на наличие вирусов. При входе на сайт выплывает такая штука http://data2.floomby.com/files/share/6_4_2009/5ddh... Нужно все исправить. Спасибо. Просьба, в приват не писать, свяжусь сам.Системное администрирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен человек, который сможет ежедневно пополнять новости на новостной портал. Темы новостей: - Политика - Спорт - Медицина - Происшествие - Криминал и т.д. Впрочем все стандартно. Большая просьба в приват не писать, игнорирую. Оставляйте предложения, я сам с вами свяжусь.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Всем привет. Необходим переводчик для постоянной работы. Нужно будет переводить в день 3-4 коротенькие новости с буржуйского сайта. Вот пример новости которую нужно перевести на русский http://www.nme.com/news/oasis/43112 И таких новостей будет 3-4 в день. Новости будут чисто ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $3
Здравтсвуйте. Есть несколько страниц отсканированые с книги. Необходимо напечатать в вордовский документ. Джипеги в приложении. Исполнители желательно из Украины, потому что текст на украинском языке. Срок: 1 день Оплата по вмз, оплачиваю сразу перед началом работы исполнителя. Оплата небольшая так как ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен криативный дизайнер для создания дизайна для сайта. От Вас цена и сроки. Более подробное тз дам исполнителю. В приват не писать, игнорирую.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $120
Нужен дизайн сайта в стиле минимализм. Компания занимается консалтинговыми услугами. В личку не писать! Оставляйте свои предложения, свяжусь с исполнителем сам, а также предоставлю ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо сверстать макет. Макет не сложный, от исполнителя требуется качество выолнения и умеренный ценевой диапазон, а также примеры работ. Просьба в личку не писать, оставляйте предложение ниже, я сам свяжусь с фрилансером.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад