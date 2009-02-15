Редактирование списка компаний

Есть 35 тыс. названий компаний. Есть скрипт, который выдаёт на редактирование по 100 наименований компаний, сохраняет введённую информацию и выдаёт новые 100 компаний. Скрипт работает на сайте (кандидату нужен постоянный доступ в интернет). Компании могут называться либо нормально, либо в несколько странном виде. Например, "Завидово гостиничный комплекс" должно превращаться в "Гостиничный комплекс Завидово". У меня при тестировании средняя скорость обработки была 5 сек/компанию (многие компании имеют нормальные названия). У вас, скорее всего, будет 10 сек/компания.

Нужны два человека. То есть на каждого придётся 17 тыс. наименований или где-то 50 часов рабочего времени. Срок выполнения задачи - неделя (7 дней). Хороший русский язык, усидчивость, склонность к монотонной работе - лучшие качества для исполнителя такой задачи.

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