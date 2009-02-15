Редактирование списка компаний

Редактирование и КорректураЗавершен30 заявок717 просмотров
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Есть 35 тыс. названий компаний. Есть скрипт, который выдаёт на редактирование по 100 наименований компаний, сохраняет введённую информацию и выдаёт новые 100 компаний. Скрипт работает на сайте (кандидату нужен постоянный доступ в интернет). Компании могут называться либо нормально, либо в несколько странном виде. Например, "Завидово гостиничный комплекс" должно превращаться в "Гостиничный комплекс Завидово". У меня при тестировании средняя скорость обработки была 5 сек/компанию (многие компании имеют нормальные названия). У вас, скорее всего, будет 10 сек/компания.

Нужны два человека. То есть на каждого придётся 17 тыс. наименований или где-то 50 часов рабочего времени. Срок выполнения задачи - неделя (7 дней). Хороший русский язык, усидчивость, склонность к монотонной работе - лучшие качества для исполнителя такой задачи.

Оплата Яндекс.Деньгами или по окончанию проекта, или каждый вечер пропорционально проделанной работе - пишите, что вам удобнее.

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15 лет назад
multiportal
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранные исполнители
Shine85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$40
7 дней
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Было очень приятно сотрудничать.
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$99
7 дней
Татьяна выполнила работу значительно раньше срока и качественно. По итогам работы выплачена не оговоренная до начала работы премия.
Вежливый и пунктуальный заказчик. Если сказал, что оплатит вечером, то вечером и оплатил. С таким человеком очень приятно работать, т.к. не дергает по пустякам. Но самое лучшее качество - это его щедрость. За работу, выполненную раньше срока, даже премию выплатил. Не каждый заказчик на этом сайте способен на такое. Спасибо за сотрудничество!