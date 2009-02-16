Приватный проект для Creative Writer (Deviot)

$50
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайт и proofreading контента сайта на англ. языкие.

срок 4-5 часов.

оплата 40$

СБС

15 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
15 лет назад
$40
1 день
Уже давоно сотрудничаю с Deviot и ВСЕГДА остаюсь доволен результатом! Обязательно продолжу сотрудничество и рекомендую, как высококлассного специалиста!
Всё как всегда оперативно. Приятно было сотрудничать.