Корректировка контента на сайте

Есть сайт, на нем размещено порядка 100к контента. Однако контент не самого высого уровня, представляет собой обычный тематический текст.

Тематика: создание и продвиджение сайтов.

Необходимо отредактировать контент (грамматика, пунктуация, стилистика), что бы сделать его интересным посетителю, читаемым и т.д.

За подробностями стучите в аську.

От Вас необходим большой опыт работы в данной области и соответствующее образование, т.к. оценка результата будет самой строгой.