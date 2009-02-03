Корректировка контента на сайте

Нужно срочно переконвертировать несколько чертежей сделанных в автокаде в компас
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, на нем размещено порядка 100к контента. Однако контент не самого высого уровня, представляет собой обычный тематический текст.
Тематика: создание и продвиджение сайтов.
Необходимо отредактировать контент (грамматика, пунктуация, стилистика), что бы сделать его интересным посетителю, читаемым и т.д.
За подробностями стучите в аську.
От Вас необходим большой опыт работы в данной области и соответствующее образование, т.к. оценка результата будет самой строгой.
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