Рерайт спортивных статей

$100
Редактирование и КорректураЗавершен88 заявок836 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется качественный рерайт статей о спорте. Объем - примерно 5000 знаков в день. В перспективе появятся еще несколько тем.

Неопытным и безответственным рерайтерам - просьба не писать.

Оставляем предложения о ценовой политике и вашем опыте здесь.

Приватные сообщения не читаю.

Жду предложений.

15 лет назад
petr
Петр 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Второй раз сотрудничал с Дмитрием. И он опять выполнил работу на высшем уровне и в кратчайшие сроки. Хорошо отрерайтил мне статьи. Разбирается в рерайте не только на спортивные темы, а и на многие другие. Рад работе с ним. Буду продолжать сотрудничество. И рекомендую всем заказчикам.