Рерайт спортивных статей

Здравствуйте.

Требуется качественный рерайт статей о спорте. Объем - примерно 5000 знаков в день. В перспективе появятся еще несколько тем.

Неопытным и безответственным рерайтерам - просьба не писать.

Оставляем предложения о ценовой политике и вашем опыте здесь.

Приватные сообщения не читаю.

Жду предложений.