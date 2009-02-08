Рерайт текстов по web-дизайну

Редактирование и КорректураЗакрыт55 заявок598 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется рерайт текстов по теме web-дизайн c сканированных страниц. Объем нужно уменьшить в 1,5-2 раза, всего около 70 стр. Качество среднее. образец http://depositfiles.com/files/2ml0zom64

От 1,5 WMZ за 1000 знаков получившегося текста.

15 лет назад
elektrik
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад