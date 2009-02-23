Рерайт статей (приватный проект)

Виктор - замечательный заказчик, четко ставит задание, вежлив в общении, терпелив и внимателен, честен и открыт в вопросе оплаты. Работать было приятно, к тому же я многое узнала о жизни сайта. Столько организационных вопросов от новичка, наверное, не выдержал бы никто, а Виктор буквально за руку провел по всем ступенькам работы с сервисом. Огромное спасибо!