Рерайт статей (приватный проект)

$10
Редактирование и КорректураЗавершен31 заявка470 просмотров
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Требуется рерайт статей 5000 символов. Тема - недвижимость, туризм.

15 лет назад
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Optima
45 летИталия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Четкая работа. Все сделано в срок, и так, как мне надо было.
Виктор - замечательный заказчик, четко ставит задание, вежлив в общении, терпелив и внимателен, честен и открыт в вопросе оплаты. Работать было приятно, к тому же я многое узнала о жизни сайта. Столько организационных вопросов от новичка, наверное, не выдержал бы никто, а Виктор буквально за руку провел по всем ступенькам работы с сервисом. Огромное спасибо!
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