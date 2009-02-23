Корректура, рерайт, переводы. Грамотность, качество и творческий подход
Корректура, рерайт, набор и редактирование текстов. Письменные переводы: английский - русский, итальянский - русский, сопровождение на выставках в Италии и Москве.
Образование:
1995-2000 Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Диплом по специальности "Экономика и управление предприятием"
Опыт работы:
2000-2004 ХТЦ УАИ, Уфа
Экономист (расчет финансовых показателей, себестоимости; связи с общественностью)
2002-2004 Ежемесячный журнал "Бизнес-Партнер", Уфа
Корректор (редактирование и корректировка текстов)
2004 - по настоящее время
Фриланс (переводы, рерайт, корректура),
Работа на выставках в Милане, Болонье, Флоренции.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Четкая работа. Все сделано в срок, и так, как мне надо было.
Ответный отзыв
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