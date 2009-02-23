Optima

Наталья Лобовская Optima

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Корректура, рерайт, переводы. Грамотность, качество и творческий подход

Корректура, рерайт, набор и редактирование текстов. Письменные переводы: английский - русский, итальянский - русский, сопровождение на выставках в Италии и Москве.

Образование:

1995-2000 Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Диплом по специальности "Экономика и управление предприятием"

Опыт работы:

2000-2004 ХТЦ УАИ, Уфа

Экономист (расчет финансовых показателей, себестоимости; связи с общественностью)

2002-2004 Ежемесячный журнал "Бизнес-Партнер", Уфа

Корректор (редактирование и корректировка текстов)

2004 - по настоящее время

Фриланс (переводы, рерайт, корректура),

Работа на выставках в Милане, Болонье, Флоренции.

Отзывы заказчиков

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Рерайт статей (приватный проект)
Четкая работа. Все сделано в срок, и так, как мне надо было.
Виктор - замечательный заказчик, четко ставит задание, вежлив в общении, терпелив и внимателен, честен и открыт в вопросе оплаты. Работать было приятно, к тому же я многое узнала о жизни сайта. Столько организационных вопросов от новичка, наверное, не выдержал бы никто, а Виктор буквально за руку провел по всем ступенькам работы с сервисом. Огромное спасибо!
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