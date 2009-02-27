Необходимо написать контент для сайта (Сериалы)

Нужно написать контент для 3х разделов сайта. Сайт по продаже сериалов на dvd

Размер текста: чем больше, тем лучше.

Выбрать человека будет сложно, поэтому я предлагаю написать хотя бы первый раздел "О компании" (можно сокращенное) и выслать мне в личку для прочтения. Если понравится я вас выберу.

ТЗ в приложении

Называйте Сумму / Сроки