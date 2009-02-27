Необходимо написать контент для сайта (Сериалы)

Доброго времени суток. Задачи следующие: 1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг) 2. Нарисовать логотип ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать контент для 3х разделов сайта. Сайт по продаже сериалов на dvd
Размер текста: чем больше, тем лучше.
Выбрать человека будет сложно, поэтому я предлагаю написать хотя бы первый раздел "О компании" (можно сокращенное) и выслать мне в личку для прочтения. Если понравится я вас выберу.
ТЗ в приложении
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