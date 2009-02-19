Новое имя новый логотип

КопирайтингЗакрыт45 заявок2634 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Доброго времени суток.

Задачи следующие:

1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг)

2. Нарисовать логотип

ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и чем занимаетесь... также все абсолютно все равно на ваше время... если вы лучший вы и так победите в конкурсе!!!!!

2. Не надо кидать в личку сколько это будет стоить указывайте грамотно в соответствующих полях полях срок и стоимость вашего предложения!

==================

Настоящее название организации: Третья Магистраль

Сфера деятельности: ИТ аутсорсинг

==================

15 лет назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Требуется написать прохождение к игре

    Требуется написать прохождение к недавно вышедшей игре Drakensang: The Dark Eye, созданной в Германии. Руская версия игры еще не вышла. Необходимо написать прохождение этой игры. Пример выкладываю.Плачу не более 15-20$ в зависимости от скорости и ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание seo статей

    1 Только для тех кто знает, что такое seo статья и кто уверен в своих силах! 2 Надо написать 2 статьи по 2500-3500 знаков без пробелов - оплата 750 рублей каждая Статьи 1 Для сайта http://expomig.ru/ срок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Небольшая статья под оптимизицию.

    $50

    Здравствуйте. Нужна помощь в написании 1 статьи 1000 знаков ( не больше, не меньше) на тему "Постельное белье" для интернет-магазина. Статья под оптимизацию, ключи, адрес и четкое ТЗ предоставлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, предлагайте свои услуги, если ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка статусов

    $3

    Необходимо придумать статусы для форума (по логике "гость - новичок-местный-знаток-эксперт-ветаран и т.д.), всего 8 ступеней То есть - подобрать оригинальные синонимы, можно - связанные с игровой тематикой.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт для сайта

    $20

    Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru 20 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей смотрите в меню слева. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать статью

    Написать статью, посвященную 15-летию банка. Можно на основе статьи, которую написали на 14-летие...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название для cоциальной сети

    $20

    Придумать название не более 5 символов, звучное , которое легко запомнить. Направленность сети - b2c. такие например как Dekoz.ru название в зоне .ru и оно не обязательно должно содержать смысл, но и со смыслом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо написать контент для сайта

    Привет. Нужен грамотный копирайтер, который сможет написать контент для сайта. Тематика: штукатурные работы, отделочные работы. Нужно написать ~ 9-11 страниц (от 4 тыс. символов). В заявках указываем Сумму/Сроки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад