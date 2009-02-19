Новое имя новый логотип

# 1 — $

Доброго времени суток.

Задачи следующие:

1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг)

2. Нарисовать логотип

ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и чем занимаетесь... также все абсолютно все равно на ваше время... если вы лучший вы и так победите в конкурсе!!!!!

2. Не надо кидать в личку сколько это будет стоить указывайте грамотно в соответствующих полях полях срок и стоимость вашего предложения!

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Настоящее название организации: Третья Магистраль

Сфера деятельности: ИТ аутсорсинг

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