Новое имя новый логотип

Требуется написать прохождение к недавно вышедшей игре Drakensang: The Dark Eye, созданной в Германии. Руская версия игры еще не вышла. Необходимо написать прохождение этой игры. Пример выкладываю.Плачу не более 15-20$ в зависимости от скорости и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Задачи следующие:
1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг)
2. Нарисовать логотип
ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и чем занимаетесь... также все абсолютно все равно на ваше время... если вы лучший вы и так победите в конкурсе!!!!!
2. Не надо кидать в личку сколько это будет стоить указывайте грамотно в соответствующих полях полях срок и стоимость вашего предложения!
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Настоящее название организации: Третья Магистраль
Сфера деятельности: ИТ аутсорсинг
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