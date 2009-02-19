Требуется написать прохождение к игре

Требуется написать прохождение к недавно вышедшей игре Drakensang: The Dark Eye, созданной в Германии. Руская версия игры еще не вышла. Необходимо написать прохождение этой игры. Пример выкладываю.Плачу не более 15-20$ в зависимости от скорости и качества. Особой художественности не требуется, только краткое изложение всех квестов и что нужно делать.

Писать в асю. 237343707