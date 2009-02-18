Требуется продвижение в интернете сайта по недвижимости

Не предлагать рассылку спама и посты на форумах - нужна постоянная работа.

Что нужно делать, с минимальным вложением денег: рерайт,пресс-релизы, участие в конференциях, работа на форумах, связь с журналистами и написание статей и обзоров, ведение блога, разработка и ведение партнерских программ.

Предпочтение гуманитарий или журналист с опытом в этой сфере.