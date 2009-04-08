Рерайт FAQ компьютерных журналов

Требуются авторы мини-рецензий (700-1000 знаков), способных через слово, компетентно и ярко выразиться о кино. Платим от 15руб. за каждую достойно написанную вещь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны люди для рерайта разделов FAQ компьютерных журналов: приведение к единому образцу и уникализация текстов.
Обьёмы большие, журналов много, рерайтер нужен не один.
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