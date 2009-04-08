Рерайт FAQ компьютерных журналов

Читал материалы, и слёзы благодарности текли из глаз. Строчка за строчкой слова тайного знания проникали в мой старый и больной мозг. Я узнал много нового о компьютерной технике! Я познал глубины знаний, и смог найти ответ на все вопросы, родившиеся в моём воображении! Я познал, как пропатчить KDE 2 под FreeBSD! Господа! У меня больше нет сомнений, что этот человек гений среди людей и лев среди баранов! Он воплощённый Будда в 773-м воплощении! Бодхисаттва воистину рад был бы знакомству с таким человеком. Человечество должно денно и нощно молиться, дабы не покинул он нас, грешных, в печали!