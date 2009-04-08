Рерайт FAQ компьютерных журналов

КопирайтингЗавершен57 заявок704 просмотра
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Нужны люди для рерайта разделов FAQ компьютерных журналов: приведение к единому образцу и уникализация текстов.

Обьёмы большие, журналов много, рерайтер нужен не один.

15 лет назад
ilyaia
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
kiss07
Анна 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-1)
15 лет назад
$49
1 день
Анна постоянно на связи, стабильно выдаёт материалы, всегда хорошего качества. Думаю, что могу рекомендовать её работы и другим.
Илья отличный заказчик побольше бы таких.Оплата точно в срок. Рекомендую!
dawa
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Сперва показалось, что не стоило давать узкоспециализированную компьютерную литературу на рерайт журналистке, но оказалось, что Дарья вполне справляется. Так что качеством текстов я доволен не меньше, чем на предыдущем, менее специализированном проекте. Продолжаем сотрудничество.
Уже второй раз сотрудничаю с Ильёй. Мне нравится :). Работы много, оплата постоянная, задания адекватные. И сам Илья, и его помощница - приятные в общении люди. Спасибо.
Shine85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$60
5 дней
Работаю со Светланой уже достаточно приличное по меркам интернет-проектов время. Она отличный специалист, на неё всегда можно положиться в создании новых текстов. Качество стабильное, на связи постоянно - для того, кто просто делает сайты и выводит их на прибыльность, это практически идеал.
Работаю с Ильей не первый раз, все отлично, адекватный человек, четко формулирует ТЗ, всегда на связи, никаких проблем с оплатой. Приятно работать с таким заказчиком. Очень довольна сотрудничеством! Рекомендую!
Rennie
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$51
1 день
Читал материалы, и слёзы благодарности текли из глаз. Строчка за строчкой слова тайного знания проникали в мой старый и больной мозг. Я узнал много нового о компьютерной технике! Я познал глубины знаний, и смог найти ответ на все вопросы, родившиеся в моём воображении! Я познал, как пропатчить KDE 2 под FreeBSD! Господа! У меня больше нет сомнений, что этот человек гений среди людей и лев среди баранов! Он воплощённый Будда в 773-м воплощении! Бодхисаттва воистину рад был бы знакомству с таким человеком. Человечество должно денно и нощно молиться, дабы не покинул он нас, грешных, в печали!
Заказчик очень порадовал. Своевременная оплата, приятное общение и море удовольствия. Спасибо Вам! Всем рекомендую!
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