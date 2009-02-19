Текст для всех страниц сайта

КопирайтингЗавершен106 заявок904 просмотра
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Требуется написать текст для всех страниц сайта. Текст для людей + легкая оптимизация. Подробное ТЗ предоставлю выбранным исполнителям. Сайта 3, так что рассмотрю несколько кандидатур.

Цены выше 4$ за 1000 прошу не предлагать.

15 лет назад
SergejPimenov
Сергей 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
Выбранные исполнители
Nicole
Ольга 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Очень доволен исполнителем. В поставленный мною срок (кстати весьма короткий) получил прекрасные тексты для своего сайта. Тексты грамотные, стилистически выдержанные, отсутствуют неточности и лишняя вода, хотя тематика была довольно сложной. Продолжаем сотрудничать с Ольгой. Рекомендую!
Четкое, понятное задание и быстрая, достойная оплата. Надеюь на дальнейшее приятное, взаимовыгодное сотрудничество.
luzo
Zo 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$80
7 дней
Очень высокое качество работы. Получил оптимизированный текст для всех страниц сайта, при этом читабельный и интересный для посетителей. Грамотность и точность выполнения всех поставленных задач. Продолжаем сотрудничество по текстам для других сайтов. И еще порадовал срок исполнения работы. Всем рекомендую.
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