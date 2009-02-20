Специальный проект для Bondar Olga (nastyusha2007)

$5
КопирайтингЗавершен3 заявки158 просмотров
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15 лет назад
olva
Олег 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
И вновь сотрудничество оставило только положительные впечатления. 10+. Спасибо за работу.
Олег, как всегда, четок в постановке задачи, отзывчив и исполнителен в оплате. Очень рада сотрудничеству с таким заказчиком. Оценка 100+.
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